Ucraina | un anno di guerra La Russia storica di Putin ostacolo per la pace

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Coincide fondamentalmente con l’Impero russo prima, sovietico poi. Le diversità interne a questo “mondo russo” sono in parte riconosciute, ma anche essenzializzate e inserite in una precisa gerarchia, in cui al vertice c’è la componente russa, declinata a seconda dei casi e delle convenienze in termini etnici, culturali, linguistici o “spirituali”