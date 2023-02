Ucraina: Tour Eiffel illuminata per solidarietà con ucraini (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Ad un anno dall'inizio della guerra in Ucraina Parigi ribadisce il suo incrollabile sostegno al popolo ucraino". lo scrive in un tweet il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, che annuncia che giovedì, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Ad un anno dall'inizio della guerra inParigi ribadisce il suo incrollabile sostegno al popolo ucraino". lo scrive in un tweet il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, che annuncia che giovedì, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gvandercoelen : RT @byoblu: Tour in Ucraina e Polonia per @JoeBiden e @GiorgiaMeloni.Il primo è già a Kiev per una visita a sorpresa e per garantire nuove… - transnazionale : Ucraina: Tour Eiffel illuminata per solidarietà con ucraini #spaziotransnazionale informa - Bobbio65M : RT @byoblu: Tour in Ucraina e Polonia per @JoeBiden e @GiorgiaMeloni.Il primo è già a Kiev per una visita a sorpresa e per garantire nuove… - Radio1Rai : La guerra in #Ucraina sarà il tema centrale nella tappa finale, a Mosca, del tour europeo del capo della diplomazia… - byoblu : Tour in Ucraina e Polonia per @JoeBiden e @GiorgiaMeloni.Il primo è già a Kiev per una visita a sorpresa e per gara… -