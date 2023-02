Ucraina: Shevchenko, per me Putin non esiste (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Per me questa persona non esiste". Lo dice Andryi Shevchenko, arrivando all'Hotel Gallia di Milano per la serata benefica "United for Ukraine", in riferimento al presidente russo, Vladimir Putin. "... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Per me questa persona non". Lo dice Andryi, arrivando all'Hotel Gallia di Milano per la serata benefica "United for Ukraine", in riferimento al presidente russo, Vladimir. "...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maumol : #Borodyanka, la statua del poeta nazionale ucraino #Shevchenko bersagliata dai soldati russi. Una foto per riassum… - sportli26181512 : L'appello di Shevchenko: 'Club russi fuori da ogni competizione': Occhi lucidi per Andriy Shevchenko quando parla d… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UCRAINA - Shevchenko: 'Ringrazio l'Italia per il supporto in questi mesi difficili' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UCRAINA - Shevchenko: 'Ringrazio l'Italia per il supporto in questi mesi difficili' - sportmediaset : Shevchenko: 'Stiamo difendendo la libertà. Putin per me non esiste' #Shevchenko #Putin #Ucraina -