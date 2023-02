Ucraina | Putin vuole scardinare l’egemonia culturale occidentale Ma su questo ha già perso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 febbraio 2023) di Giorgio Boratto Conosco degli anti-Usa che raggiungono il patologico: sono quelli che gli statunitensi non sono mai andati sulla Luna; quelli che le Torri Gemelle se le sono buttate giù da soli; quelli che sono implicati in tutte le catastrofi mondiali; quelli che fomentano le guerre tuttora esistenti… insomma gli Usa sono responsabili di tutto quello che succede nel mondo e di ogni complotto. D’accordo che sul piano economico gli Usa sono l’emblema del capitalismo e detengono la maggioranza delle multinazionali e degli uomini più ricchi del mondo; ma anchea mio parere è un ulteriore esempio di quella egemoniache hanno tuttora nel pianeta Terra. Non è un caso che sia il Vietnam che la Cina per non parlare di molte parti del mondo imitino le mode statunitensi. Pensavo ad esempio al Vietnam che è stato un lungo campo di battaglia ...