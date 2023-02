Ucraina | Poletti | ‘In Grammatica dell’Inferno racconto dolore donne fuggite in Italia’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Anche se la guerra indista 1.500 chilometri da Milano, “le conseguenze le incontriamo ogni giorno negli sguardi delle” che hanno abbandonato tutto per fuggire in Italia. Mamme, lavoratrici, che come Caterina hanno “lasciato tutta la loro famiglia e non hanno più nessuno”. Questo libro, che parte dai versi dei Maneskin – ‘Come fai a dormire la notte, come fai a chiudere entrambi gli occhi? Balleremo sulla benzina’ – vuole “gridare al mondo che non si può continuare un conflitto che ha causato tantissima sofferenza”. Filippoè l’autore di ‘’, da oggi in libreria per Lupetti (pp. 230, 24,90 euro), un libro che, a pochi giorni dal primo anniversario dell’invasione russa, alterna la cronaca dei fatti a 51 racconti di ...