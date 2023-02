Ucraina, Navalny lancia un manifesto in 15 punti: 'La sconfitta Russia è inevitabile' (Di lunedì 20 febbraio 2023) C'è opposizione in Russia ? Poca. In coincidenza con l'anniversario dell'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte delle forze russe, il dissidente russo Aleksei Navalny ha pubblicato, dal carcere ... Leggi su globalist (Di lunedì 20 febbraio 2023) C'è opposizione in? Poca. In coincidenza con l'anniversario dell'inizio dell'invasione dell'da parte delle forze russe, il dissidente russo Alekseiha pubblicato, dal carcere ...

