(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Angelaè stata contattata dai dueVovan e Lexus, che hanno parlato della guerra incon una ex cancelliera convinta di avere a che fare con l’ex presidente ucraino Petro, il predecessore di Volodymyr Zelensky, con cuiinteragiva spesso quando era cancelliera. I due, considerati vicini a Vladimir Putin, hanno diffuso oggi stralci della conversazione e l’ufficio dia Berlino ha confermato cheè effettivamente stata contattata. “Posso confermare una chiamata con un interlocutore che si è fatto passare per l’ex presidente Petro”, ha dichiarato un portavoce dell’ex cancelliera. La telefonata risale al 12 gennaio e si è svolta con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Ucraina, Merkel al telefono con finto Poroshenko: ingannata da comici russi: (Adnkronos) - Nella telefonata l'ex ca… - giusepp13624812 : 2/2 'Gli accordi di Minsk hanno dato all'Ucraina più tempo per svilupparsi tra il 2014 e il 2021. E ora l'Ucraina p… - Giulicat1512 : RT @RobertoAvventu2: Esattamente otto anni fa, Putin, Hollande, Merkel e Poroshenko firmarono i secondi accordi di Minsk. Se Poroshenko pri… - Quasimo04045105 : @IlBiografo @rumarno2 @corrado611 @DavideDelGallo @jacopo_iacoboni L'Unione europea. D'altronde sia Macron, che la… - raffaellamucci1 : RT @FabioInnocent10: L' Unione usurocratica liberista europea, e' finita con l'era Merkel. Questa e' Unione neonazista ucraina e credo ter… -

Non ad Angelache, come tutti i governi d'Europa, cercava di salvarti la vita dal virus". ... da quelli che si sono posti contro la guerra inalle manifestazioni che hanno incendiato l'......che ribadire quanto affermato daed Hollande alcune settimane fa: i due ex capi di stato avevano affermato che gli accordi di Minsk sono serviti solamente per armare e dare tempo all.l'...

Ucraina, Merkel al telefono con finto Poroshenko: ingannata da ... Adnkronos

I due comici russi provano a fregare Angela Merkel al telefono, lo ... Open

Germania, l’ombra della guerra in Ucraina è l’eredità di Angela Merkel Domani

Guerra Ucraina, la grande bugia svelata da Merkel e Hollande Money.it

Guerra Ucraina Russia, Biden a sorpresa a Kiev con Zelensky. Nuove sanzioni a Mosca. LIVE Sky Tg24

(Adnkronos) - Angela Merkel è stata contattata dai due comici russi Vovan e Lexus, che hanno parlato della guerra in Ucraina con una ex cancelliera convinta di avere a che fare con l'ex presidente ucr ...La Conferenza per la Sicurezza di Monaco si è trasformata nel solito teatrino in cui si sono avvicendati i vari personaggi che animano la politica dell’Unione Europea ed hanno confermato il sostegno i ...