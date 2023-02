Ucraina: Meloni, 'Kiev sa di poter contare su Italia, Polonia confine Occidente' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "L'Italia ha sostenuto sin dall'inizio l'Ucraina, ci siamo stati con il sostegno finanziario, militare, umanitario a 360 gradi. L'Ucraina sa che può contare su di noi e la Polonia sa che può contare su di noi. La Polonia è il confine morale e materiale dell'Occidente ed è una nazione a cui noi europei dobbiamo dire grazie per quanto sta facendo per l'Ucraina". Per l'Ucraina e la Polonia, "ci siamo stati e ci saremo". Così la premier Giorgia Meloni sull'immigrazione in dichiarazioni alla stampa a Varsavia con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "L'ha sostenuto sin dall'inizio l', ci siamo stati con il sostegno finanziario, militare, umanitario a 360 gradi. L'sa che puòsu di noi e lasa che puòsu di noi. Laè ilmorale e materiale dell'ed è una nazione a cui noi europei dobbiamo dire grazie per quanto sta facendo per l'". Per l'e la, "ci siamo stati e ci saremo". Così la premier Giorgiasull'immigrazione in dichiarazioni alla stampa a Varsavia con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki.

