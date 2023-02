20 feb 00:17 Zelensky: "Grazie Giorgia, la aspettiamo in" Con Giorgia'ho avuto ottimi colloqui'. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aggiungendo: '...Con Alleati e partner, il nostro sostegno all'e alla sua popolazione è coeso e determinato, ... Atene, Ankara, Tunisi, Il Cairo e da ultimo a Tripoli con il presidente del Consiglio. ...

Zelensky, grazie Meloni, la aspettiamo in Ucraina Agenzia ANSA

Giorgia Meloni sarà a Kiev già domani: l'indiscrezione di Reuters e il possibile piano di viaggio Open

Ucraina, Meloni attesa a Kiev, Zelensky: "La linea di Roma non è cambiata" | "Respinti attacchi russi a Kharkiv, Lugansk e Donetsk" TGCOM

Meloni a Kiev entro il 24 febbraio: sul tavolo il nodo armi e il sostegno italiano all'Ucraina ilmessaggero.it

Ucraina, Zelensky: "Grato a Meloni per sostegno Italia, la aspetto" Adnkronos

Alla vigilia della visita a Kiev del Presidente del Consiglio il leader ucraino ha concesso diverse interviste a media italiani ringraziando per l'appoggio politico e gli aiuti, anche militari ...