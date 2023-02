Ucraina | Meloni a Kiev per rinsaldare l’alleanza con Zelensky

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Lunedì 20 febbraio la premier Giorgiagiunge ain visita ufficiale nell’in guerra. Incontrerà Volodymyra una settimana dalle dichiarazioni del suo alleato Berlusconi sul fatto che se fosse stato a capo del Governo non avrebbe mai incontrato il presidente ucraino. Dall’Italia “abbiamo ricevuto un pacchetto di aiuti, il che significa che il sostegno della premier Giorgianon è cambiato. Anzi, la ringrazio e la aspetto, so che sta arrivando” ha dichiarato, intervistato dal Tg1 la sera del 19 febbraio. “Abbiamo un forte rispetto dell’Italia e del popolo italiano” ha aggiunto. Volodymyrcon Giorgiail 9 febbraio a Bruxelles. Lunedì 20 febbraio la presidente della Consiglio italiana è in visita ...

Ancora, ieri la Reuters ha affermato che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni effettuerà oggi la sua visita a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. È una forte sostenitrice dell'Ucraina, ma nella sua coalizione due suoi stretti alleati, Berlusconi e Salvini, sono molto ...