Ucraina | media Cina | “Visita Biden a Kiev irrazionale ed egoista”

(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – “ed”. Così il Global Times, il tabloid in lingua inglese pubblicato dal Quotidiano del Popolo, organo del Partito Comunista cinese, giudica, citando l’opinioni di alcuni ‘osservatori’, laa sorpresa adi Joeche “smaschera l’intenzione degli Usa di approfittarsi del conflitto, senza preoccuparsi del fatto che questa vista potrebbe provocare un contrattacco più aggressivo da parte della Russia”. “Gli esperti dicono che i segnali pericolosi inviati da questo viaggio provocheranno un’escalation del conflitto” si legge ancora nell’articolo che sottolinea che“sembra che stia spingendo l’ad agisre come un suo pedone per sconfiggere la Russia, ma l’obiettivo è pericoloso e”. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Ucraina, media: #Biden arrivato a sorpresa a #Kiev. Rallentamenti e blocchi nella capitale per presenza presiden… - TgLa7 : #Ucraina: media, Biden è arrivato a sorpresa a Kiev - Adnkronos : “Saremo al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo che servirà”: visita a sorpresa del presidente degli Stati Uniti… - cocchi2a : RT @riannuzziGPC: Alla Conferenza di #Monaco, Wang Yi, il funzionario di più alto rango della diplomazia cinese, ha affermato che la Cina p… - ZoeCip : RT @riannuzziGPC: Alla Conferenza di #Monaco, Wang Yi, il funzionario di più alto rango della diplomazia cinese, ha affermato che la Cina p… -

È la visita di Joe Biden a Kiev a dominare l'agenda deie della politica. Meloni finisce ai ... Il viaggio inera il tentativo estremo di Giorgia Meloni per recuperare protagonismo sul ...Contenuti topLa Fiorentina si prepara al ritorno contro il Braga in vantaggio per 4 - 0 ... Domingo Felipe, rientrato da un infortunio all'andata, sa che la squadradeve migliorare sotto ...

Biden a Kiev incontra Zelensky: "Fermo e instancabile impegno per l'Ucraina" - Borrell: "La Russia ammassa 350mila soldati al fronte" - Borrell: "La Russia ammassa 350mila soldati al fronte" RaiNews

Ucraina, media Cina: "Visita Biden a Kiev irrazionale ed egoista" Adnkronos

Ucraina, media: Biden a sorpresa a Kiev - Video TheSoundcheck

Monaco, G7: decisi a sostenere l'Ucraina, anche militarmente RaiNews

Concluso il G7 a Monaco, ribadito il sostegno all'Ucraina Avanti Online

Come ha affermato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, l'approvvigionamento comune potrebbe seguire il modello di quelli dei vaccini anti-Covid19. A breve, l'approvazione del decimo p ...Per aumentare le forniture nell’immediato, ha spiegato, occorre che gli Stati membri “diano la priorità all’Ucraina”, consegnandole in misura maggiore le munizioni di cui dispongono. Nel medio termine ...