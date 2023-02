Ucraina, media Cina: “Visita Biden a Kiev irrazionale ed egoista” (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – “irrazionale ed egoista”. Così il Global Times, il tabloid in lingua inglese pubblicato dal Quotidiano del Popolo, organo del Partito Comunista cinese, giudica, citando l’opinioni di alcuni ‘osservatori’, la Visita a sorpresa a Kiev di Joe Biden che “smaschera l’intenzione degli Usa di approfittarsi del conflitto, senza preoccuparsi del fatto che questa vista potrebbe provocare un contrattacco più aggressivo da parte della Russia”. “Gli esperti dicono che i segnali pericolosi inviati da questo viaggio provocheranno un’escalation del conflitto” si legge ancora nell’articolo che sottolinea che Biden “sembra che stia spingendo l’Ucraina ad agisre come un suo pedone per sconfiggere la Russia, ma l’obiettivo è pericoloso e irrazionale”. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – “ed”. Così il Global Times, il tabloid in lingua inglese pubblicato dal Quotidiano del Popolo, organo del Partito Comunista cinese, giudica, citando l’opinioni di alcuni ‘osservatori’, laa sorpresa adi Joeche “smaschera l’intenzione degli Usa di approfittarsi del conflitto, senza preoccuparsi del fatto che questa vista potrebbe provocare un contrattacco più aggressivo da parte della Russia”. “Gli esperti dicono che i segnali pericolosi inviati da questo viaggio provocheranno un’escalation del conflitto” si legge ancora nell’articolo che sottolinea che“sembra che stia spingendo l’ad agisre come un suo pedone per sconfiggere la Russia, ma l’obiettivo è pericoloso e”. ...

