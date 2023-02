Ucraina | l' incontro di Meloni con il presidente polacco Duda

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ladel Consiglio Giorgiaè stata ricevuta a Varsavia dalAndrzej, come si vede in queste immagini diffuse da Palazzo Chigi. L'è avvenuto dopo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalyMFA : Incontro del SdS @GiorgioSilli con delegazione del Congresso USA. Riaffermate eccellenti relazioni bilaterali. Coor… - putino : Dopo aver presentato i membri delle delegazioni ucraina e statunitense, i presidenti ucraino e statunitense hanno a… - Agenzia_Ansa : Un abbraccio fra Joe Biden e Vlodymyr Zelensky nel centro di Kiev: è una delle immagini che circolano dell'incontro… - Paola222006421 : RT @VGjondrekaj: Un incontro sorpresa dei amanti di guerra in #Ucraina oggi #SiPaceNoGuerra #NoWar #DallaParteGiusta #RussianUkrainianWa… - paola1111000 : RT @AretimPolitics: Secondo indiscrezioni giornalistiche durante l'incontro di Giorgia #Meloni con #Zelensky a #Kiev ci sarà la promessa di… -

Un brevecon la stampa dalla Polonia, dopo che la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha discusso con il premier polacco Mateusz Morawieck. C'è l'in primo piano: "Il governo italiano e ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata ricevuta a Varsavia dal presidente polacco Andrzej Duda, come si vede in queste immagini diffuse da Palazzo Chigi. L'è avvenuto dopo il colloquio con il premier polacco Mateusz Morawiecki. 20 febbraio 2023

Ucraina, presidente Usa Joe Biden in visita a Kiev per l'incontro con Zelensky. FOTO Sky Tg24

Biden a Kiev incontra Zelensky: "Fermo e instancabile impegno per l'Ucraina" - Tass: Capo della diplomazia cinese Wang Yi a Mosca domani - Tass: Capo della diplomazia cinese Wang Yi a Mosca domani RaiNews

Biden, visita a sorpresa in Ucraina WIRED Italia

Zelensky: "Ora siamo molto più forti della Russia, la guerra terminerà con la vittoria" RaiNews

Meloni arrivata a Varsavia, incontro con Morawiecki Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...La visita di Joe Biden a Kiev è un atto forte certo, ma è un messaggio politico all'Ucraina, agli alleati occidentali e alla stessa America. Tuttavia dopo l'incontro con Zelensky Biden ha promesso ...