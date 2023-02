Ucraina, l’appello delle associazioni per la pace: “Politica grande assente, si parla soltanto di armi. Serve negoziato” (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Viviamo un tempo straordinario che richiede un impegno straordinario, come ha detto Papa Francesco. Riteniamo che oggi la Politica sia la grande assente. Manca uno sforzo diplomatico, si parla soltanto di armi. Ma non è questa la soluzione”. A rivendicarlo, nel corso di una conferenza stampa in Campidoglio, diverse associazioni (da Emergency, alla CGIL, passando per la Comunità di Sant’Egidio, Sbilanciamoci, Tavola della pace, StopTheWarNow, Anpi e Acli e non solo) riunite nella sigla “Europe For Peace“, presentando una serie di iniziative in tutta Italia e all’estero dal 24 al 26 febbraio, a un anno dall’inizio dell’invasione della Russia in Ucraina. “Marceremo di notte per la Perugia-Assisi“, spiega Flavio Lotti, storico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Viviamo un tempo straordinario che richiede un impegno straordinario, come ha detto Papa Francesco. Riteniamo che oggi lasia la. Manca uno sforzo diplomatico, sidi. Ma non è questa la soluzione”. A rivendicarlo, nel corso di una conferenza stampa in Campidoglio, diverse(da Emergency, alla CGIL, passando per la Comunità di Sant’Egidio, Sbilanciamoci, Tavola della, StopTheWarNow, Anpi e Acli e non solo) riunite nella sigla “Europe For Peace“, presentando una serie di iniziative in tutta Italia e all’estero dal 24 al 26 febbraio, a un anno dall’inizio dell’invasione della Russia in. “Marceremo di notte per la Perugia-Assisi“, spiega Flavio Lotti, storico ...

