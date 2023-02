Ucraina | la diretta – Pechino smentisce Usa | “Non diamo armi a Mosca” In corso colloqui su possibile piano di pace Cina-Russia

20 feb 08:33 Zelensky: grazie Italia, la guerra sarà breve Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso gratitudine all'Italia per il proprio sostegno all'e per il ruolo nella ...... Russia, la protesta dei fiori Dossier - Sentieri di guerra Le notizie indal conflitto- Russia

Guerra Ucraina, le notizie in diretta del 20 febbraio. A Monaco la Nato e i Paesi del G7 hanno ribadito il sostegno anche militare a Kiev. Zelensky intanto ringrazia il governo Meloni, con ...Il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Wang Yi è arrivato a Mosca per colloqui su un possibile piano di pace per l’Ucraina. E la Cina nega di volere fornire armamenti a Mosca ...