Ucraina, Joe Biden in visita a sorpresa a Kiev (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden è arrivato a Kiev per una visita a sorpresa prima dell'anniversario dell'invasione russa che ricorre il 24 febbraio. Biden ha incontrato il presidente dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il presidente degli Stati Uniti, Joeè arrivato aper unaprima dell'anniversario dell'invasione russa che ricorre il 24 febbraio.ha incontrato il presidente dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : É Storia. @POTUS che arriva in #Ukraina il giorno prima del discorso di #Putin e passeggia con @ZelenskyyUa davanti… - putino : Ora è ufficiale lo dice anche BBC, il presidente americano Joe Biden è arrivato a Kyiv per una visita a sorpresa. I… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente Joe Biden ha dichiarato che questa settimana gli Stati Uniti annunceranno ulteriori sanzion… - Albus961 : RT @dariodangelo91: 27/n ?????????? Secondo il New York Times, Joe #Biden in #Ucraina sarebbe arrivato in treno. L'Air Force One lo avrebbe lasc… - smilypapiking : RT @ilmondoeditutti: ?? Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Kiev in piazza Mikhailovskaya. Al suono di un allarme antiaereo, Biden… -