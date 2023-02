Ucraina | Joe Biden in visita a sorpresa a Kiev | Dopo un anno la democrazia resiste | Zelensky | Segnale importante

... la sovranità e l'integrità territoriale dell'". Lo ha dichiarato il presidente UsaBiden in una nota rilasciata dalla Casa Bianca. Il presidente Biden è arrivato stamani a Kiev in treno ..."Un anno dopo, Kiev e l'stanno in piedi. La democrazia resiste": lo ha detto il presidente UsaBiden incontrando Zelensky al palazzo presidenziale di Kiev. "Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, ...

Le voci sono state confermate: Joe Biden è a Kiev per incontrare Zelensky. Ecco il significato della sua visita.La guerra in Ucraina giunge al 362esimo giorno. Il presidente americano è arrivato a Kiev a sorpresa per incontrare Zelensky. "Dopo un anno la democrazia resiste", ha detto. La missione era stata tenu ...