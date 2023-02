Lo ha detto il presidente UsaBiden che ha effettuato una visita a sorpresa ine ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky, nella capitale Kiev, poco prima del primo anniversario ...Visita a sorpresa del presidente degli Stati Uniti,Biden a Kiev, prima dell'anniversario dell'invasione russa all'. Lo mostrano immagini e video diffuse sui social. ale 20 - 02 - 23 11:09:05 (0211) 5 NNNN

Biden a Kiev incontra Zelensky: "Fermo e instancabile impegno per l'Ucraina" - Biden: il sostegno occidentale all'Ucraina durerà - Biden: il sostegno occidentale all'Ucraina durerà RaiNews

Ucraina, Joe Biden a sorpresa a Kiev insieme a Zelensky a quasi un anno dall'invasione russa La Gazzetta del Mezzogiorno

Ucraina, il presidente Usa Joe Biden a sorpresa a Kiev: Putin ... Fanpage.it

Ucraina: Joe Biden è a Kiev. 'Qui per restare, non ce ne andremo' TGLA7

Ucraina, visita a sorpresa di Joe Biden a Kiev TuttOggi

(LaPresse) – Il presidente americano Joe Biden è arrivato a sorpresa a Kiev. Roma, 20 feb. E’ quanto si vede in alcuni video sui social media che lo ritraggono insieme al leader di Kiev, Volodymyr Zel ...Viaggio a sorpresa del presidente ucraino Joe Biden a Kiev dove ha in-con reato il presidente Volodymyr Zelenskly, nel giorno in cui la premier Giorgia Meloni è in viaggio verso la Polonia per poi ...