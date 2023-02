Ucraina, cosa hanno detto Zelensky e Biden (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Questa settimana è in programma una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Speriamo che questo porti ad risoluzione che evidenzi come il terrorismo non può mai vincere e destabilizzare un paese. E speriamo che il 24 febbraio possano arrivare i nuovi aiuti dagli Stati Uniti. E’ stata scelta una data simbolica ancora una volta per sottolineare che difendiamo la libertà non solo per noi ma per tutti”. A dichiararlo in una conferenza stampa è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante la visita a sorpresa di Joe Biden a Kiev. “Abbiamo già raggiunto risultati storici, anche grazie agli alleati, agli Stati Uniti”, ha quindi aggiunto Zelensky che ha poi parlato di “un dialogo”, tra Stati Uniti ed Ucraina, “importante” e “diventato cruciale”. “Ringrazio il presidente ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Questa settimana è in programma una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Speriamo che questo porti ad risoluzione che evidenzi come il terrorismo non può mai vincere e destabilizzare un paese. E speriamo che il 24 febbraio possano arrivare i nuovi aiuti dagli Stati Uniti. E’ stata scelta una data simbolica ancora una volta per sottolineare che difendiamo la libertà non solo per noi ma per tutti”. A dichiararlo in una conferenza stampa è stato il presidente ucraino Volodymyr, durante la visita a sorpresa di Joea Kiev. “Abbiamo già raggiunto risultati storici, anche grazie agli alleati, agli Stati Uniti”, ha quindi aggiuntoche ha poi parlato di “un dialogo”, tra Stati Uniti ed, “importante” e “diventato cruciale”. “Ringrazio il presidente ...

