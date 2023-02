Ucraina | Bonaccini | ' giusto sostegno a Kiev | bene visita Biden a Mosca'

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Se si ferma la Russia si ferma la guerra, se si ferma la resistenzafinisce l'. Sono parole di Gianni Cuperlo che faccio mie. E' statoda parte del Pd schierarsi dalla parte di chi ha avuto lutti e sofferenze, dalla parte di chi è aggredito e invaso. Ho appreso con grande soddisfazione la notizia cheandrà, l'Ue deve impegnarsi per una soluzione diplomatica". Così Stefanoa Sky Tg24 - Il Confronto con Elly Schlein.

Le armi a Kiev "Finchè c'è bisogno, ma da pacifista non credo che la guerra si risolva con le armi". Lo ha detto Elly Schlein a SkyTg24 – Il Confronto, con Stefano