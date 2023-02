Ucraina, Biden: "Sono a Kiev per mostrare l'incrollabile sostegno degli Usa" (Di lunedì 20 febbraio 2023) . "Sono qui per mostrare il nostro incrollabile sostegno all'indipendenza dell'Ucriana". Cosi' il presidente Joe Biden in visita a Kiev Categoria: Mondo 20 febbraio 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) . "qui peril nostroall'indipendenza dell'Ucriana". Cosi' il presidente Joein visita aCategoria: Mondo 20 febbraio 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : .@POTUS Biden: Oggi sono a Kiev per incontrare il Presidente Zelenskyy e riaffermare il nostro incrollabile impegno… - TgLa7 : #Ucraina, media: #Biden arrivato a sorpresa a #Kiev. Rallentamenti e blocchi nella capitale per presenza presiden… - DantiNicola : Un anno dopo, #Putin non è riuscito nel suo obiettivo. L’#Ucraina è ancora in piedi e difende il suo territorio con… - lucanotarpietr1 : RT @lvogruppo: Joe Biden viene contestato mentre mangia al ristorante con la moglie ????? -Presidente Biden! Scusate l'interruzione, ma dobb… - gattondemoniat0 : @mariosalis #biden è andato in Ucraina sventolando la bandiera bianca. #Putin dal canto suo è stato galantuomo gara… -