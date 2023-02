Ucraina, Biden sente Meloni: focus su sostegno a Kiev (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il premier Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il presidente Usa -rende noto Palazzo Chigi- ha chiamato Meloni appena rientrato in Polonia, dopo la visita a sorpresa a Kiev. I due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria. Biden ha fatto tappa Polonia, dopo la visita a sorpresa a Kiev. A bordo dell’Air Force One, l’inquilino della Casa Bianca è partito alla volta di Varsavia dall’aeroporto di Rzeszôu, dove ha sostato anche la delegazione italiana con il premier Meloni, in attesa di raggiungere Kiev. I due aerei sono stati a lungo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il premier Giorgiaha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Joe. Il presidente Usa -rende noto Palazzo Chigi- ha chiamatoappena rientrato in Polonia, dopo la visita a sorpresa a. I due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sulall’, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria.ha fatto tappa Polonia, dopo la visita a sorpresa a. A bordo dell’Air Force One, l’inquilino della Casa Bianca è partito alla volta di Varsavia dall’aeroporto di Rzeszôu, dove ha sostato anche la delegazione italiana con il premier, in attesa di raggiungere. I due aerei sono stati a lungo ...

