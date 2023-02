Ucraina, Biden sente Meloni: focus su sostegno a Kiev (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il premier Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il presidente Usa -rende noto Palazzo Chigi- ha chiamato Meloni appena rientrato in Polonia, dopo la visita a sorpresa a Kiev. I due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria. “Il presidente Joe Biden non vede l’ora di dare il benvenuto” alla premier italiana Giorgia Meloni a Washington “quando le loro agende saranno allineate”. Lo rende noto la Casa Bianca dopo la telefonata tra i due leader, nella quale, si precisa, Biden e Meloni “hanno discusso dello stretto coordinamento sul ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il premier Giorgiaha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Joe. Il presidente Usa -rende noto Palazzo Chigi- ha chiamatoappena rientrato in Polonia, dopo la visita a sorpresa a. I due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sulall’, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria. “Il presidente Joenon vede l’ora di dare il benvenuto” alla premier italiana Giorgiaa Washington “quando le loro agende saranno allineate”. Lo rende noto la Casa Bianca dopo la telefonata tra i due leader, nella quale, si precisa,“hanno discusso dello stretto coordinamento sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : .@POTUS Biden: Oggi sono a Kiev per incontrare il Presidente Zelenskyy e riaffermare il nostro incrollabile impegno… - nelloscavo : É Storia. @POTUS che arriva in #Ukraina il giorno prima del discorso di #Putin e passeggia con @ZelenskyyUa davanti… - sandrogozi : Un anno di guerra, un’aggressione sanguinaria e un attacco alla democrazia. Messaggio a #Putin: l’#Ucraina non è s… - ugolini_g : RT @busettodavide: Wang Yi a Mosca (#Russia). Joe Biden a Kiev (#Ucraina). Per risolvere la crisi ucraina la #Cina ha sempre spinto sulla d… - iamscreening : RT @EnricoFaraboll1: Centinaia di americani si sono radunati nel centro della capitale degli Stati Uniti chiedendo lo scioglimento dell'all… -