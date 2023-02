Ucraina, Biden “Nuove sanzioni a chi sostiene la guerra russa” (Di lunedì 20 febbraio 2023) KIEV (Ucraina) (ITALPRESS) – “Questa è la più grande guerra in Europa da anni e voi la state vincendo contro qualsiasi aspettativa e ho fiducia che continuerete a vincere”. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, oggi a Kiev, rivolgendosi al suo omologo Volodymyr Zelensky. “Il popolo americano ha considerato questa invasione una minaccia non solo all'Ucraina ma a tutti noi”, ha aggiunto Biden, che ha proseguito: “Annunceremo ulteriori sanzioni contro quelle aziende che stanno cercando di sostenere la macchina da guerra russa” e “consegneremo milioni di aiuti finanziari che possono essere utilizzati immediatamente, per aiutare i cittadini ucraini che hanno pagato un costo molto alto, un sacrificio veramente troppo alto. Piangiamo chi ha perso ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 febbraio 2023) KIEV () (ITALPRESS) – “Questa è la più grandein Europa da anni e voi la state vincendo contro qualsiasi aspettativa e ho fiducia che continuerete a vincere”. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe, oggi a Kiev, rivolgendosi al suo omologo Volodymyr Zelensky. “Il popolo americano ha considerato questa invasione una minaccia non solo all'ma a tutti noi”, ha aggiunto, che ha proseguito: “Annunceremo ulterioricontro quelle aziende che stanno cercando di sostenere la macchina da” e “consegneremo milioni di aiuti finanziari che possono essere utilizzati immediatamente, per aiutare i cittadini ucraini che hanno pagato un costo molto alto, un sacrificio veramente troppo alto. Piangiamo chi ha perso ...

