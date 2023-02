Ucraina | Biden e Meloni presto a Kiev | il peso delle visite a Zelensky

Leggi su italiasera

(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Non è una coincidenza e neanche una sovrapposizione fortuita di agende. La visita a sopresa di oggi del presidente americano Joee quella del premier Giorgia, che arriverà nelle prossime ore nella capitale dell’per incontrare il presidente Volodymyr, sono un segnale netto rispetto al passaggio cruciale che stanno vivendo la guerra e, di conseguenza, le relazioni internazionali. A un anno dall’invasione russa, c’è evidentemente un valore simbolico. ”Un anno dopo,è in piedi. E l’sta in piedi. La democrazia resiste”, ha detto. Ma c’è anche la volontà di dimostrare la massima attenzione e il massimo sostegno possibile del fronte occidentale, di fronte all’ipotesi sempre più ...