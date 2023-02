Ucraina, Biden e la visita a Kiev: il retroscena (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il presidente americano Joe Biden ha deciso solo venerdì di procedere con la visita a Kiev, dopo essersi riunito con i vertici del suo Consiglio di Sicurezza Nazionale nell’Ufficio Ovale. Poche ore prima della partenza Washington ha quindi informato Mosca dei piani del presidente di visitare la capitale “per deconflittualizzare”, secondo il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. La riunione venerdì all’interno dell’Ufficio ovale è stata il culmine di mesi di lavoro ad opera di un piccolo gruppo di consiglieri di Biden. Alla pianificazione hanno preso parte l’ufficio del capo dello staff, il Consiglio di Sicurezza nazionale e l’Ufficio militare della Casa Bianca. Hanno dato il loro contributo un certo numero di funzionari del Secret Service, del Pentagono e della ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il presidente americano Joeha deciso solo venerdì di procedere con la, dopo essersi riunito con i vertici del suo Consiglio di Sicurezza Nazionale nell’Ufficio Ovale. Poche ore prima della partenza Washington ha quindi informato Mosca dei piani del presidente dire la capitale “per deconflittualizzare”, secondo il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. La riunione venerdì all’interno dell’Ufficio ovale è stata il culmine di mesi di lavoro ad opera di un piccolo gruppo di consiglieri di. Alla pianificazione hanno preso parte l’ufficio del capo dello staff, il Consiglio di Sicurezza nazionale e l’Ufficio militare della Casa Bianca. Hanno dato il loro contributo un certo numero di funzionari del Secret Service, del Pentagono e della ...

