Ucraina, Biden a sorpresa atterra a Kiev: così è nato il viaggio segreto – LIVE (Di lunedì 20 febbraio 2023) Colpo di scena in un freddo lunedì ucraino. Mentre a Kiev era atteso il premier italiano, Giorgia Meloni, a fare visita a Volodymyr Zelensky si ha pensato anche Joe Biden. È un blitz a sorpresa, effettuato nella massima segretezza, e di fatto storico: è la prima volta che il presidente ucraino approda in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa ormai quasi un anno fa. Il conflitto, passato l’inverno, entrerà nelle prossime settimane in una fase decisiva. Putin punta a conquistare tutto il Donbass e gli Usa accusano la Cina di essere pronta a inviare sostegni militari alla Russia. Pechino smentisce, ma le condizioni sul campo non lasciano ben sperare in una conclusione a breve del conflitto. Kiev chiede armi, lo ha fatto anche oggi Zelensky in una intervista ai media italiani, e si sta discutendo di ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 20 febbraio 2023) Colpo di scena in un freddo lunedì ucraino. Mentre aera atteso il premier italiano, Giorgia Meloni, a fare visita a Volodymyr Zelensky si ha pensato anche Joe. È un blitz a, effettuato nella massima segretezza, e di fatto storico: è la prima volta che il presidente ucraino approda indall’inizio dell’invasione russa ormai quasi un anno fa. Il conflitto, passato l’inverno, entrerà nelle prossime settimane in una fase decisiva. Putin punta a conquistare tutto il Donbass e gli Usa accusano la Cina di essere pronta a inviare sostegni militari alla Russia. Pechino smentisce, ma le condizioni sul campo non lasciano ben sperare in una conclusione a breve del conflitto.chiede armi, lo ha fatto anche oggi Zelensky in una intervista ai media italiani, e si sta discutendo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : .@POTUS Biden: Oggi sono a Kiev per incontrare il Presidente Zelenskyy e riaffermare il nostro incrollabile impegno… - TgLa7 : #Ucraina, media: #Biden arrivato a sorpresa a #Kiev. Rallentamenti e blocchi nella capitale per presenza presiden… - DantiNicola : Un anno dopo, #Putin non è riuscito nel suo obiettivo. L’#Ucraina è ancora in piedi e difende il suo territorio con… - RA_LoriDue : 'Zelensky e Biden abbracciati sullo sfondo del memoriale ai caduti per l'Ucraina' I più sporchi, entrambi hanno le… - singerel : RT @DantiNicola: Un anno dopo, #Putin non è riuscito nel suo obiettivo. L’#Ucraina è ancora in piedi e difende il suo territorio con il sos… -