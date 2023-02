Ucraina, 4 bambini al giorno morti o feriti (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dall’inizio del conflitto in Ucraina, bambini e adolescenti sono stati costretti a nascondersi sottoterra per circa 920 ore, pari a 38,3 giorni, più di un mese. E più di quattro bambini al giorno sono stati uccisi o feriti. A un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, un report di Save The Children racconta il dramma dei bambini Questi e altri dati sono stati raccolti nel Rapporto pubblicato da Save The Children e dal titolo Un pesante tributo: l’impatto di un anno di guerra sui bambini in Ucraina. Il Rapporto evidenzia le informazioni raccolte a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, lanciato nell’ambito della campagna bambini sotto attacco, che denuncia il drammatico impatto fisico e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dall’inizio del conflitto ine adolescenti sono stati costretti a nascondersi sottoterra per circa 920 ore, pari a 38,3 giorni, più di un mese. E più di quattroalsono stati uccisi o. A un anno dall’inizio della guerra in, un report di Save The Children racconta il dramma deiQuesti e altri dati sono stati raccolti nel Rapporto pubblicato da Save The Children e dal titolo Un pesante tributo: l’impatto di un anno di guerra suiin. Il Rapporto evidenzia le informazioni raccolte a un anno dallo scoppio della guerra in, lanciato nell’ambito della campagnasotto attacco, che denuncia il drammatico impatto fisico e ...

