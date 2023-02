(Di lunedì 20 febbraio 2023) Si è aperto questa mattina ail processo d'appello per Claudio Dettori, il 24enne sassarese condannato in primo grado all'per l'omicidio di Antonio Fara, barista di 47 annia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... minuscx : RT @francescocantin: Ricordate il video diffuso da @Open_gol di Mentana con un Wagner che avrebbe ucciso una spia a martellate? Yarushenko… - Antonio31376501 : RT @francescocantin: Ricordate il video diffuso da @Open_gol di Mentana con un Wagner che avrebbe ucciso una spia a martellate? Yarushenko… - Giorno_Bergamo : Cugino ucciso a martellate Arma usata e colpi ripetuti: sapeva di causarne la morte - infoitinterno : Figlio rivede il padre che ha ucciso la madre e la sorella a martellate - peppiniello1982 : RT @francescocantin: Ricordate il video diffuso da @Open_gol di Mentana con un Wagner che avrebbe ucciso una spia a martellate? Yarushenko… -

... il 24enne sassarese condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio di Antonio Fara, barista di 47 anninel suo appartamento la sera del 22 aprile 2021. La procuratrice ...... annientando anel sonno la mamma Stefania Pivetta, 56 anni e la sorella Giulia, di 16 ... Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, prima avrebbela moglie, che riposava sul ...

Ucciso a martellate a Sassari, Pg chiede conferma ergastolo ... Agenzia ANSA

Cugino ucciso a martellate Arma usata e colpi ripetuti: sapeva di causarne la morte IL GIORNO

Figlio rivede il padre che ha ucciso la madre e la sorella a martellate MilanoToday.it

Uccise a martellate il padre dell'ex fidanzata, ora le scrive una ... Fanpage.it

Wagner pubblica un video atroce: suo combattente “indegno” ucciso a martellate Matrice Digitale

Si è aperto questa mattina a Sassari il processo d'appello per Claudio Dettori, il 24enne sassarese condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio di Antonio Fara, barista di 47 anni ucciso a ...Un ragazzo di 22 anni è stato colpito al volto con un martello al culmine di una lite scoppiata nella notte all'esterno di un bar, al centro di Sennori, nel nord Sardegna. (ANSA) ...