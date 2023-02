(Di lunedì 20 febbraio 2023) Sabato scorso si è spento all’età di 69 anni, colpito dal proiettile di una pistola, Monsignor David O’Connell, sacerdote del sobborgo di Hacienda Heights, nella contea di Los. Non è chiaro se si sia trovato in mezzo a una sparatoria o se era effettivamente il bersaglio di un agguato. La comunità credente di L.A. L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento...MediasetTgcom24 : Los Angeles, ucciso il vescovo cattolico David O'Connell: colpito da uno sparo #losangeles #vescovo #davidoconnell… - caterinacorda1 : RT @agambella: Il vescovo di Los Angeles David O’Connell è stato ucciso da colpi d'arma da fuoco. - MinutemanItaly : RT @agambella: Il vescovo di Los Angeles David O’Connell è stato ucciso da colpi d'arma da fuoco. - agensir : A Los Angeles ucciso il vescovo ausiliare David O'Connell: un pacificatore a servizio dei bisognosi… - _kuball_ : RT @agambella: Il vescovo di Los Angeles David O’Connell è stato ucciso da colpi d'arma da fuoco. - Ucciso Los

'Questa mattina presto - si legge in uno statement - abbiamo appreso dall'ufficio dello sceriffo della contea diAngeles che hanno stabilito che la morte del vescovo ausiliare David O'Connell ...Più di un centinaio di persone si sono riunite in preghiera, ieri sera, accanto alla casa di Hacienda Heights del vescovo David O'Connell, 69 anni, ausiliare dell'arcidiocesi diAngeles,in casa sua fa un colpo di pistola al petto. Il presule è stato trovato morto nella sua residenza, nel blocco 1500 di Janlu Ave. poco prima delle 13 di sabato, come ha detto il ...

Il vescovo ausiliare di Los Angeles trovato morto: confermato omicidio Vatican News - Italiano

Ucciso a colpi d'arma da fuoco il vescovo ausiliare di Los Angeles Avvenire

Stati Uniti, ucciso il vescovo ausiliare di Los Angeles la Repubblica

Ucciso a Los Angeles il vescovo anti-gang DailyNews 24

Los Angeles, sparatoria Monterey Park: 10 morti. Il killer morto suicida Sky Tg24

Il vescovo ausiliare di Los Angeles, mons. David O'Connell, è stato rinvenuto nel suo appartamento ad Hacienda Heights con una ferita di arma da fuoco al torace, a pochi isolati dalla chiesa di San Gi ...Il vescovo cattolico David O'Connell, di Los Angeles, è stato ucciso. L'uomo è stato colpito da uno sparo e si indaga per omicidio.