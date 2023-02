Uccide il vicino e tiene il corpo in un sacco per 5 giorni: arrestata attivista per i diritti umani (Di lunedì 20 febbraio 2023) Cosenza, 20 feb — Un’autentica storia dell’orrore quella che arriva da Cosenza e che vede in arresto per omicidio la quarantasettenne Tiziana Mirabelli. Dipendente di una cooperativa sociale del Comune, attivista per i diritti dell’abitare contro gli sfratti, esponente del movimento Prendocasa, la donna è piuttosto conosciuta in città anche per essersi candidata, con scarsi risultati, alle elezioni amministrative del 2016. La vittima è il settantacinquenne Rocco Gioffrè, suo vicino di pianerottolo. Ammazza il vicino a coltellate: “Ha cercato di violentarmi” Interrogata dal pubblico ministero che sta coordinando le indagini, la donna avrebbe riferito di aver agito per legittima difesa, come reazione alle —presunte — sempre più pressanti e insistenti molestie sessuali del vicino. Facendo ordine ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 febbraio 2023) Cosenza, 20 feb — Un’autentica storia dell’orrore quella che arriva da Cosenza e che vede in arresto per omicidio la quarantasettenne Tiziana Mirabelli. Dipendente di una cooperativa sociale del Comune,per idell’abitare contro gli sfratti, esponente del movimento Prendocasa, la donna è piuttosto conosciuta in città anche per essersi candidata, con scarsi risultati, alle elezioni amministrative del 2016. La vittima è il settantacinquenne Rocco Gioffrè, suodi pianerottolo. Ammazza ila coltellate: “Ha cercato di violentarmi” Interrogata dal pubblico ministero che sta coordinando le indagini, la donna avrebbe riferito di aver agito per legittima difesa, come reazione alle —presunte — sempre più pressanti e insistenti molestie sessuali del. Facendo ordine ...

