UAE Tour 2023 | Adam Yates | “Oggi siamo stati sfortunati | alla fine non avevamo più energie”

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Inizio molto difficile perall’UAE. Ci si aspettava una giornata abbastanza tranquilla visto il percorso semplice dedicato ai velocisti, e invece nella prima frazione della corsa emiratina il britannico della UAE Team Emirates, come tanti altri, si è fatto sorprendere dal vento. Il classe 1992 è arrivato così al traguardo 51” dopo rispetto al primo gruppo e ora in classifica generale ha dunque già uno svantaggio importante su diversi corridori, tra cui Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step), Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) e Luke Plapp (INEOS Grenadiers), tutti ciclisti, questi ultimi, che sono riusciti a restare nel gruppo davanti. “Un duro inizio di gara e un duro inizio di stagione – ha affermatodopo la tappa odierna (fonte: Spaziociclismo) – ...

Finale thrilling all'. Tim Merlier e Caleb Ewan arrivano appaiati sulla linea d'arrivo d'arrivo di Abu Dhabi. Chi ha vinto Mezz'ora per decidere. Mezz'ora ad esaminare le riprese televisive. Nemmeno il ...Nonostante un percorso piatto sia dal punto di vista altimetrico che planimetrico, la prima tappa dell'non ha risparmiato spettacolo e azione continua. Il grande protagonista della corsa è stato il forte vento, come spesso accade nelle corse mediorientali che si snodano in territori desertici. ...

