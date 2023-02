U2 in concerto a Las Vegas (senza Larry Mullen Jr.) con “UV Achtung Baby Live At The Sphere”

(Di lunedì 20 febbraio 2023) foto di John WrightLAS– Gli U2 hanno lanciato il loro prossimo ambizioso progetto, chiamato “U2:UVAt The”, con cui inaugureranno in autunno l’MSG, la venue più all’avanguardia al mondo all’interno dell’hotel Venetian di Las. Questa speciale serie di concerti segna la prima uscita della band in quattro anni, facendo seguito all’enorme successo del tour negli stadi per il trentesimo anniversario di ‘The Joshua Tree’, visto da oltre 3 milioni e duecentomila fan nel mondo, e il tour indoor eXPERIENCE + iNNOCENCE del 2018 che ha avuto un pubblico di 1 milione di spettatori tra Europa e Nord America. Una nuova avventura anche per i collezionisti, rimasti soddisfatti di un disco come ‘Songs of Surrender’, dove re-interpretano ...

Adele è meravigliosa nel suo ruolo di regina del palcoscenico aVegas. La cantante inglese sta portando avanti uno show musicale da 12 settimane e per l'ultimodel weekend ha sfoggiato un beauty look da applausi . Oltre all'abito nero attillato ...La passione per lo spettacolo è nata a 14 anni quando a Rimini a undi Cristina D'Avena a ... recitando nel film Divorzio aVegas, al fianco di Giampaolo Morelli. Nel 2022 su Rai 2 conduce ...

LAS VEGAS - Gli U2 hanno lanciato il loro prossimo ambizioso progetto, chiamato "U2:UV Achtung Baby Live At The Sphere", con cui inaugureranno in autunno ...Adele, invece, non sembra aver fornito una spiegazione. I bene informati sostengono che Adele, dopo il tour de force a Las Vegas, non avrà alcun concerto pubblico in programma dopo il 25 marzo 2023, ...