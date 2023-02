Tuttosport – “È come Messi. Allegri sa come gestirlo” (Di lunedì 20 febbraio 2023) 2023-02-20 16:57:20 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: FIRENZE – “Tutti gli argentini che giocano in Italia stanno bene: vincere un Mondiale ti porta carica. Sono grandi giocatori e grandi persone. Di Maria è un fuoriclasse, tutti abbiamo visto quello che sa fare e giocherà finché il suo corpo dirà sì. Allegri sa benissimo che giocatore ha, deve gestirlo bene come sta facendo. È un calciatore che ha bisogno di stima così che si possa esprimere al massimo. Parliamo di un giocatore di livello mondiale. È un calciatore che come Messi rimarrà nel tempo“. Lo ha detto Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina campione del Mondo, oggi a Firenze, a margine della cerimonia di premiazione della Panchina d’oro. A Scaloni è stata assegnato un premio speciale ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 20 febbraio 2023) 2023-02-20 16:57:20 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: FIRENZE – “Tutti gli argentini che giocano in Italia stanno bene: vincere un Mondiale ti porta carica. Sono grandi giocatori e grandi persone. Di Maria è un fuoriclasse, tutti abbiamo visto quello che sa fare e giocherà finché il suo corpo dirà sì.sa benissimo che giocatore ha, devebenesta facendo. È un calciatore che ha bisogno di stima così che si possa esprimere al massimo. Parliamo di un giocatore di livello mondiale. È un calciatore cherimarrà nel tempo“. Lo ha detto Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina campione del Mondo, oggi a Firenze, a margine della cerimonia di premiazione della Panchina d’oro. A Scaloni è stata assegnato un premio speciale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? 'Penalizzazione? Aspetto che si completino gli iter giudiziari. In caso di un'altra condanna nel giro di diciasse… - tuttosport : “Come tutti ho i miei punti di forza e le mie debolezze. Ho una famiglia, degli amici e un lavoro dove per anni fac… - LLamcaj : RT @newsjlive: ?? Come riportato da “Tuttosport”, è in dubbio la presenza di Federico Chiesa in vista della gara di ritorno contro il Nante… - newsjlive : ?? Come riportato da “Tuttosport”, è in dubbio la presenza di Federico Chiesa in vista della gara di ritorno contro… - FlavioBertolin8 : @GianmarcoDaria @tuttosport @fcin1908it Come si fa a sapere quali giocatori scenderanno in campo in una partita che… -