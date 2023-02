Tutti gli amori di Milva (Di lunedì 20 febbraio 2023) Milva, la celebre cantante, morta lo scorso aprile, ha vissuto nei suoi 81 anni passioni e amori, alcuni particolarmente tormentati. Il primo è sicuramente quello con Maurizio Corgnati, sposato nel 1961 e lasciato dalla cantante nel 1969 nonostante da lei definito ‘l’uomo più importante della vita’. Una storia fatta di alti e bassi, dopo la quale arrivò per la cantante l’incontro con Mario Piave. Il giovane attore conquistò Milva e con lui visse una storia travolgente. Nel 1979, all’età di 44 anni, fu assassinato nella sua macchina a Roma con cinque colpi di pistola. Anche se i due all’epoca dei fatti non stavano più insieme, per la cantante rappresentò un duro colpo. Dopo la relazione con Piave, la cantante incontrò Luigi Pistilli. All’epoca era considerato uno tra i migliori attori teatrali sulla scena. La relazione durò cinque anni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023), la celebre cantante, morta lo scorso aprile, ha vissuto nei suoi 81 anni passioni e, alcuni particolarmente tormentati. Il primo è sicuramente quello con Maurizio Corgnati, sposato nel 1961 e lasciato dalla cantante nel 1969 nonostante da lei definito ‘l’uomo più importante della vita’. Una storia fatta di alti e bassi, dopo la quale arrivò per la cantante l’incontro con Mario Piave. Il giovane attore conquistòe con lui visse una storia travolgente. Nel 1979, all’età di 44 anni, fu assassinato nella sua macchina a Roma con cinque colpi di pistola. Anche se i due all’epoca dei fatti non stavano più insieme, per la cantante rappresentò un duro colpo. Dopo la relazione con Piave, la cantante incontrò Luigi Pistilli. All’epoca era considerato uno tra i migliori attori teatrali sulla scena. La relazione durò cinque anni ...

