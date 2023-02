“Tutta colpa sua”. GF Vip 7, Alfonso Signorin ‘scarica’ Oriana Marzoli a poco dalla puntata (Di lunedì 20 febbraio 2023) GF Vip 7, nel bene o nel male Oriana Marzoli è sempre al centro del dibattito: stavolta anche Alfonso Signorini rompe il silenzio e decide di parlare. Nelle ore scorse era stata attaccata da Matteo Damante e Martina Nasoni sollevando un’ondata di indignazione da parte dei suoi fan. Il primo infatti è stato accusato di aver pronunciato frasi razziste: “Vieni in Italia a insegnarmi l’educazione? Impara l’educazione. Questa viene, mi insulta in spagnolo…”. E Martina è andata oltre. L’ex di Daniele Dal Moro ha dato a Oriana della ‘put**’. Ma non solo notizie negative perché proprio Daniele Dal Moro ha ammesso di essersi innamorato della modella Di fronte ad Alberto De Pisis e Nicole Murgia, facendo una voce buffa, afferma: “Motivi per cui mi sono innamorato di Bebe, la dolcezza ed eleganza”. A quel ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023) GF Vip 7, nel bene o nel maleè sempre al centro del dibattito: stavolta anchei rompe il silenzio e decide di parlare. Nelle ore scorse era stata attaccata da Matteo Damante e Martina Nasoni sollevando un’ondata di indignazione da parte dei suoi fan. Il primo infatti è stato accusato di aver pronunciato frasi razziste: “Vieni in Italia a insegnarmi l’educazione? Impara l’educazione. Questa viene, mi insulta in spagnolo…”. E Martina è andata oltre. L’ex di Daniele Dal Moro ha dato adella ‘put**’. Ma non solo notizie negative perché proprio Daniele Dal Moro ha ammesso di essersi innamorato della modella Di fronte ad Alberto De Pisis e Nicole Murgia, facendo una voce buffa, afferma: “Motivi per cui mi sono innamorato di Bebe, la dolcezza ed eleganza”. A quel ...

