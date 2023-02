Turismo 2022, a Napoli sanzioni per 150 milioni euro ad abusivi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa polizia municipale del Comune di Napoli nel 2022 ha elevato verbali per circa 150mila euro a operatori abusivi che esercitano nel settore del Turismo e in questi primi mesi del 2023 le sanzioni toccano già quota 30mila euro. Sono i dati riferiti dal comandante della polizia locale di Napoli, Ciro Esposito, in occasione della tavola rotonda promossa da Fiavet Campania e Basilicata sul fenomeno dell’abusivismo nel Turismo. Il Corpo della polizia locale di Napoli ha un gruppo attivo specializzato a cui è affidato il compito di ‘vigilare’ sulla bontà degli operatori. Operatori che vista la felice stagione turistica che la città vive sono aumentati. “In questi anni in molti si ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa polizia municipale del Comune dinelha elevato verbali per circa 150milaa operatoriche esercitano nel settore dele in questi primi mesi del 2023 letoccano già quota 30mila. Sono i dati riferiti dal comandante della polizia locale di, Ciro Esposito, in occasione della tavola rotonda promossa da Fiavet Campania e Basilicata sul fenomeno dell’smo nel. Il Corpo della polizia locale diha un gruppo attivo specializzato a cui è affidato il compito di ‘vigilare’ sulla bontà degli operatori. Operatori che vista la felice stagione turistica che la città vive sono aumentati. “In questi anni in molti si ...

