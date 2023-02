(Di lunedì 20 febbraio 2023)con i suoi monumenti e le sue storiche moschee è stata una delle città più colpite dal terremoto che lo scorso 6 febbraio ha devastato diverse zone die Siria. Quasi completamente rasa al suolo anche la moschea Habib Najjar, già ricostruita una volta dopo il sisma del 1853. Le telecamere che sono entrate admostrano immagini quasi incredibili.dappertutto con solo qualche muro che è restato in piedi. Adagiata nella valle del fiume Orantes,era una delle più grandi città del mondo greco-romano, in grado di rivaleggiare con Alessandria e Costantinopoli e di attrarre commercianti e studiosi.

Il nostroinizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 , ci sposteremo in, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per ...Veduta generale del Kale di Gaziantep prima del terremoto. Foto di F. Polacco Il ricordo di undi alcuni anni fa trae Siria, nella regione ora colpita dal terribile terremoto. 'Le persone conosciute nei luoghi in cui viaggiamo sono inestricabilmente legate ad essi: così che le ...

Turchia, viaggio tra le macerie di Antiochia - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Viaggi in Turchia: la domanda rallenta, ma tiene - GuidaViaggi GuidaViaggi

Viaggio ad Alessandretta, la chiesa dei cattolici di Turchia distrutta dal sisma AGI - Agenzia Italia

Il viaggio di Ali, 28 ore in auto da Azzate al suo paese in Turchia ... varesenews.it

Terremoto, partono i primi aiuti dall'Europa per Turchia e Siria. Il ... Dire

Giornali, radio e televisione hanno capito finalmente che il genere femminile trionfa. Le inviate in situazioni pericolose sono loro e mi fanno felice. Il ricordo della mia mamma che mi pensava “sempr ...(LaPresse) Antiochia con i suoi monumenti e le sue storiche moschee è stata una delle città più colpite dal terremoto che lo scorso 6 febbraio ...