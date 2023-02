Turchia, nuova forte scossa di magnitudo 6.4 nella stessa zona di due settimane fa, allerta tsunami (Di lunedì 20 febbraio 2023) A 14 giorni dal terribile sisma che ha devastato parte della Turchia e della Siria, torna il terrore nelle zone colpite. Una forte scossa di magnitudo 6.4 ha colpito di nuovo i due paesi. L'epicentro, ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 febbraio 2023) A 14 giorni dal terribile sisma che ha devastato parte dellae della Siria, torna il terrore nelle zone colpite. Unadi6.4 ha colpito di nuovo i due paesi. L'epicentro, ...

