Turchia e Siria | incubo colera dopo il terremoto

(Di lunedì 20 febbraio 2023) A due settimane daldel 6 febbraio scorso, inè emergenza per il. Un rischio epidemico molto concreto, denuncia la ong Oxafm. Ci sono almeno 1,5 milioni di persone che si trovano senza più un tetto perché la casa è distrutta o inagibile. E ora vivono accampati in centri di accoglienza che sono al collasso. Si tratta di sopravvissuti che hanno perso la casa e ora sono costretti in condizioni sanitarie disastrose. I rifugi sono sovraffollati e non ci sono servizi igienici adeguati, né acqua potabile sufficiente per tutti. Soccorritori a Jenderes, a nord di Aleppo, in, con in braccio il corpo di un bambino. Foto Twitter @SyriaCivilDefUn bagno per centinaia di persone Il 20 febbraio la ong Oxfam ha lanciato l’allarmeper i sopravvissuti al ...