Tumori nei bambini, quanto cambia (in meglio) la prospettiva di cura (Di lunedì 20 febbraio 2023) La scienza ha avuto nei giorni scorsi un’importante valutazione sulle attuali possibilità di trattamento e quindi sulla prognosi dei Tumori in età pediatrica. Su Lancet Oncology è stato pubblicato il primo studio della sesta edizione di EUROCARE, il più ampio progetto di ricerca collaborativa sulla sopravvivenza al cancro in Europa. Avviato nel 1989 su iniziativa dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e dell’Istituto Superiore di Sanità, con l’obiettivo di misurare la sopravvivenza per tumore in Europa, EUROCARE vede attualmente la partecipazione di un gran numero di registri Tumori di popolazione in tutto il Vecchio Continente. È importante vedere gli esiti per capire quanto e come stiano migliorando i risultati delle terapie di queste forme, anche se persistono ancora disuguaglianze di sopravvivenza tra i ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 febbraio 2023) La scienza ha avuto nei giorni scorsi un’importante valutazione sulle attuali possibilità di trattamento e quindi sulla prognosi deiin età pediatrica. Su Lancet Oncology è stato pubblicato il primo studio della sesta edizione di EUROCARE, il più ampio progetto di ricerca collaborativa sulla sopravvivenza al cancro in Europa. Avviato nel 1989 su iniziativa dell’Istituto Nazionale deidi Milano e dell’Istituto Superiore di Sanità, con l’obiettivo di misurare la sopravvivenza per tumore in Europa, EUROCARE vede attualmente la partecipazione di un gran numero di registridi popolazione in tutto il Vecchio Continente. È importante vedere gli esiti per capiree come stiano migliorando i risultati delle terapie di queste forme, anche se persistono ancora disuguaglianze di sopravvivenza tra i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serenel14278447 : RT @Adnkronos: “La malattia è dovuta all’accumulo, nei tessuti e negli organi, di proteine in una forma tossica e insolubile, chiamata amil… - BinaryOptionEU : RT '“La malattia è dovuta all’accumulo, nei tessuti e negli organi, di proteine in una forma tossica e insolubile,… - CInfotracker : #RT @Adnkronos: “La malattia è dovuta all’accumulo, nei tessuti e negli organi, di proteine in una forma tossica e… - avv_gioia : RT @Adnkronos: “La malattia è dovuta all’accumulo, nei tessuti e negli organi, di proteine in una forma tossica e insolubile, chiamata amil… - antiloro2 : RT @Adnkronos: “La malattia è dovuta all’accumulo, nei tessuti e negli organi, di proteine in una forma tossica e insolubile, chiamata amil… -