Tumore al seno a 7 anni. "Casi rarissimi, quasi inesistenti"

Una bimba cilena ha dovuto subìre una masectomia per un Tumore al seno: il caso è unico nella letteratura medica

