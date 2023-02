Truffa Iphone | Carabinieri denunciano 2 persone a Bagnoli Irpino

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Idella Stazione di, prendendo spunto dalla denuncia sporta da un giovane del luogo, hanno denunciato un uomo e una donna della provincia di Siracusa per "in concorso"...

... hanno denunciato un uomo e una donna della provincia di Siracusa per "in concorso". La coppia avrebbe pubblicato su un sito online l'annuncio per la vendita di un "14" a 400 euro, ......l'accusa di'perché in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistiti nell'offrire in vendita su internet', attraverso le pagine di un sito specializzato, 'un telefono cellulare...

Per l'acquisto di un Iphone versano 35mila euro ai truffatori: coppia denunciata Ottopagine

Accredita 35mila euro ai truffatori: denunciate due persone Punto! Il web magazine

Compra un IPhone online ma è una truffa: due denunce L'Occhio di Avellino

Truffa online, in due sotto processo per la vendita dell'Iphone "fantasma" PerugiaToday

Sborsa 35mila euro per un Iphone14, poi si accorge che è una truffa ilmattino.it

Sborsa 35mila euro per un Iphone 14, accorgendosi solo tempo dopo di essere stato truffato. L’assurda storia arriva da Bagnoli Irpino. Nella rete dei truffatori un giovane del posto che ...Sborsa 35mila euro per un “IPhone 14”, beccati i truffatori grazie al lavoro ... Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, nata per forte ...