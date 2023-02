Trovato con oltre mezzo chilo di cocaina, il 54enne fa scena muta davanti al giudice (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Ha fatto scena muta davanti al giudice il 54enne di Avellino, riTrovato durante la notte di venerdì con 650 grammi di cocaina a bordo della sua auto. L’uomo difeso dall’avvocato Gaetano Aufiero, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia. Il GIP del Tribunale di Avellino ha convalidato l’arresto e la custodia in carcere. L’uomo è accusato di spaccio di stupefacenti, esclusa l’aggravante dell’ingente quantitativo richiesto dalla Procura. Due panetti di cocaina in auto, 54enne di Avellino in manette L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Ha fattoalildi Avellino, ridurante la notte di venerdì con 650 grammi dia bordo della sua auto. L’uomo difeso dall’avvocato Gaetano Aufiero, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia. Il GIP del Tribunale di Avellino ha convalidato l’arresto e la custodia in carcere. L’uomo è accusato di spaccio di stupefacenti, esclusa l’aggravante dell’ingente quantitativo richiesto dalla Procura. Due panetti diin auto,di Avellino in manette L'articolo proviene da Anteprima24.it.

