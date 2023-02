Trovata senza permesso di soggiorno, 23enne finita nei guai (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ariano Irpino: Trovata senza permesso di soggiorno, i militari hanno avviato la procedura per il rimpatrio della ragazza . L’altra sera ad Ariano Irpino, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto al controllo di una 23enne, originaria del Gambia e senza fissa dimora. La donna, identificata mediante fotosegnalamento, è risultata sprovvista del permesso di soggiorno nonché già gravata da decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Avellino. Successivamente agli accertamenti di rito, i militari hanno deferito la straniera alla competente Autorità Giudiziaria e, nel contempo, avviata la procedura per il rimpatrio. Se ti va lascia un like alla nostra pagina ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ariano Irpino:di, i militari hanno avviato la procedura per il rimpatrio della ragazza . L’altra sera ad Ariano Irpino, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto al controllo di una, originaria del Gambia efissa dimora. La donna, identificata mediante fotosegnalamento, è risultata sprovvista deldinonché già gravata da decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Avellino. Successivamente agli accertamenti di rito, i militari hanno deferito la straniera alla competente Autorità Giudiziaria e, nel contempo, avviata la procedura per il rimpatrio. Se ti va lascia un like alla nostra pagina ...

