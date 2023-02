Triathlon | i convocati dell’Italia per la prima tappa delle World Series | quattro azzurri ad Abu Dhabi

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Riparte la corsa delverso i Giochi Olimpici di Parigi 2024: l’inizio del periodo di qualificazione era fissato per il 27 maggio 2022, con la conclusione decisa per lo stesso giorno del 2024. Con la stagione 2023 entra nel vivo la corsa per guadagnare uno dei 55 posti disponibili per genere. Il primo appuntamento internazionale del 2023 è lainauguraleChampionship: ad Abu, negli Emirati Arabi Uniti, venerdì 3 marzo il circuito maggiore scatterà con una gara che si disputerà su distanza sprint. Alle ore 08.30 italiane scatterà la gara femminile in cui saranno al via le azzurre Verena Steinhauser ed Ilaria Zane, mentre alle ore 10.30 italiane si disputerà la prova maschile, che vedrà protagonisti gli italiani Gianluca ...