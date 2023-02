(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Una ragazza, di origine, è morta in unstradale avvenutoa Vedelago in provincia di. La ragazza, che aveva circa 23 anni, viaggiava a bordo di una Nissan Micra insieme ad altri tre studenti quando, lungo la Sr53, la loro vettura è stata tamponata da un Suv guidato da un 52enne. Dopo lo schianto,carambola, le auto sono finite fuori strada. Laè morta sul colpo. Il conducente del Suv, che viaggiava da solo, e la conducente della Micra, una 26enne originaria del trevigiano, e gli altri studenti di 25 e 28 anni originari del siracusano, sono stati trasportati negli ospedali di Montebelluna ein condizioni non gravi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Incidente mortale a Treviso: tra i feriti due studenti di Siracusa - infoitinterno : Treviso, incidente nella notte: muore 23enne romana - bizcommunityit : Incidente oggi a Vedelago. Micra centrata dal Suv Qashqai: Clara, studentessa di 23 anni, è morta sul colpo. E - News24_it : Treviso, incidente nella notte: muore 23enne romana - vivereitalia : Treviso, incidente nella notte: muore 23enne romana -

La ragazza si trovava lì in compagnia di altri studenti Una ragazza, di origine romana, è morta in unstradale avvenuto nella notte a Vedelago in provincia di. La ragazza, che aveva circa 23 anni, viaggiava a bordo di una Nissan Micra insieme ad altri tre studenti quando, lungo la ...Si chiama Clara Ammann la studentessa romana morta nell'in provincia di. Lo scontro della Nissan Micra, dove si trovava la giovane, con un Suv Qashqai è avvenuto intorno all'una e mezza della notte del 20 febbraio sulla Sr53 Castellana a ...

Clara Ammann morta nell'incidente a Treviso, chi è la studentessa romana di 23 anni in Veneto per il Carnevale ilmessaggero.it

Treviso, incidente nella notte: perde la vita a 23 anni. Era in Veneto con amici per il Carnevale Corriere della Sera

Treviso, incidente nella notte: muore 23enne romana Adnkronos

Incidente a Treviso, studentessa di 23 anni morta sul colpo. Era in Veneto per festeggiare il Carnevale ilmessaggero.it

Ragazza romana muore in un incidente stradale a Treviso RomaToday

(Adnkronos) - Una ragazza, di origine romana, è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte a Vedelago in provincia di Treviso. La ragazza, che aveva circa 23 anni, viaggiava a bordo di una Ni ...Clara Ammann era andata a Treviso per festeggiare il Carnevale con gli amici. La 23enne è stata travolta da un Suv, ed è morta sul colpo lungo la Castellana. Si chiamava Clara Ammann la giovane ragazz ...