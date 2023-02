Treviso, incidente nella notte: muore 23enne romana (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Una ragazza, di origine romana, è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte a Vedelago in provincia di Treviso. La ragazza, che aveva circa 23 anni, viaggiava a bordo di una Nissan Micra insieme ad altri tre studenti quando, lungo la Sr53, la loro vettura è stata tamponata da un Suv guidato da un 52enne. Dopo lo schianto, nella carambola, le auto sono finite fuori strada. La 23enne è morta sul colpo. Il conducente del Suv, che viaggiava da solo, e la conducente della Micra, una 26enne originaria del trevigiano, e gli altri studenti di 25 e 28 anni originari del siracusano, sono stati trasportati negli ospedali di Montebelluna e Treviso in condizioni non gravi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Una ragazza, di origine, è morta in unstradale avvenutoa Vedelago in provincia di. La ragazza, che aveva circa 23 anni, viaggiava a bordo di una Nissan Micra insieme ad altri tre studenti quando, lungo la Sr53, la loro vettura è stata tamponata da un Suv guidato da un 52enne. Dopo lo schianto,carambola, le auto sono finite fuori strada. Laè morta sul colpo. Il conducente del Suv, che viaggiava da solo, e la conducente della Micra, una 26enne originaria del trevigiano, e gli altri studenti di 25 e 28 anni originari del siracusano, sono stati trasportati negli ospedali di Montebelluna ein condizioni non gravi. L'articolo proviene da Italia Sera.

