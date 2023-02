Trevisani: “De Ketelaere ha la nuova di Fantozzi in testa, ma diventerà forte” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Riccardo Trevisani, noto telecronista sportivo, ha espresso il suo pensiero su Charles De Ketelaere, calciatore del Milan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 febbraio 2023) Riccardo, noto telecronista sportivo, ha espresso il suo pensiero su Charles De, calciatore del Milan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Trevisani: “#DeKetelaere ha la nuova di Fantozzi in testa, ma diventerà forte” #ACMilan #Milan #SempreMilan - RadioRossonera : 'Sul gol sbagliato contro il #Monza, ci sono degli errori dei compagni' ??? #Trevisani dalla parte di #DeKetelaere ?? - Milannews24_com : Il momento di #DeKetelaere? L’opinione di #Trevisani - sportli26181512 : Trevisani: 'De Ketelaere? In questo momento ha la nuvola di Fantozzi sopra la testa. Diventerà forte': Presente neg… - MilanNewsit : Trevisani: 'De Ketelaere? In questo momento ha la nuvola di Fantozzi sopra la testa. Diventerà forte' -