Trema la terra nella notte | una scossa di 4 1 ha svegliato tutti | dove si è verificata

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Unadi terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata questaalle 2:11. Non è stata l’unica però: tutta lalahato. Nelle ore successiva infatti, si sono verificate altre tre scosse. L’Ingv ha registrato i movimenti dellae su Twitter i residenti della zona sono impazziti: tanti italiani hanno sentito largli sotto i piedi. Terremoto alle Isole Eoliedi oggi 20 febbraio 2023 Lahato al largo delle coste settentrionali della Sicilia, non lontano dalle isole Eolie. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 30 chilometri di profondità ed epicentro a ...

Molta paura per chi l'ha avvertita malgrado l'ora notturna e decine di segnalazioni sui social , ma per fortuna nessun danno a persone o cosa: lalain Italia ed una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nel Tirreno Meridionale . Da quanto si apprende in ordine alle rilevazioni pervenute laha tremato ...Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 2, 11 al largo delle coste settentrionali della Sicilia, non lontano dalle isole Eolie. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di ...

